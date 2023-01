Rientrato dal poco felice prestito all'Anderlecht, Sebastiano Esposito ora è al centro di una corsa a tre squadre in Serie B. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, dopo la frenata nella trattativa con la Ternana che vi abbiamo raccontato quest'oggi l'attaccante campano rimane sì nel mirino delle Fere, affiancate però ora dal Perugia e dal Sudtirol.

Su Esposito, come vi abbiamo riferito in esclusiva, c'è anche l'Empoli, che però come alternativa sta sondando il nome di Roberto Piccoli, di proprietà dell'Atalanta ma al momento all'Hellas Verona.