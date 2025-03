L'Inter e Inzaghi possono sorridere: oltre a Yann Sommer, anche Carlos Augusto torna finalmente a disposizione in un periodo di piena emergenza per la fascia sinistra. Il brasiliano, ai box per infortunio dalla trasferta di Torino contro la Juventus, oggi ha lavorato con il resto del gruppo ed è convocato per la sfida di domani sera contro il Monza. Lo riferisce Sky Sport.

Carlos Augusto dovrebbe comunque accomodarsi inizialemente in panchina, con conferma per Bastoni tutta fascia. In mezzo al campo rientreranno Calhanoglu e Mkhitaryan, in avanti probabile chance per Correa in coppia con Thuram.

