La redazione di Sky Sport fa il punto sul mercato dell'Inter, disegnando un quadro generale dall'attacco alla difesa, passando per il centrocampo. Come riferisce l'emittente, la trattativa per Dybala è già impostata ed avanzata, mentre quella con il Chelsea per il ritorno di Lukaku è più complicata. Tra la Joya e il belga c'è Lautaro Martinez, che però non vuole andare via dall’Inter.