La situazione di Denzel Dumfries in casa Inter rimane in stand-by, sia per quel che riguarda il rinnovo sia per un'eventuale cessione perché al momento non sono pervenute offerte concrete per il terzino olandese. Oltretutto, secondo quanto riferito da Sky Sport, i nerazzurri hanno monitorato diversi giocatori per quel ruolo: uno dei nomi che ha raccolto parecchio gradimento in Viale della Liberazione è quello di Matty Cash dell'Aston Villa, nazionale polacco non convocato per Euro2024 sul quale si è mosso anche il Milan.

Altro nome monitorato è quello di Dan Ndoye del Bologna, giocatore comunque decisamente diverso rispetto a Cash in quanto esterno offensivo adattabile a quinto. Sono comunque tutte situazioni legate alla partenza di Dumfries, l'obiettivo principale nell'immediato è quello di chiudere per Josep Martinez come vice-Sommer.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!