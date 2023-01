Fallita ormai ufficialmente la missione Milan Skriniar, l'Inter continua a lavorare su più fronti per quanto riguarda i rinnovi di contratto dei giocatori chiave della rosa di Simone Inzaghi. E' il caso di Alessandro Bastoni, per il quale la trattativa per il prolungamento oltre il 2024 è stata impostata ma non è ancora entrata nella fase calda, a differenza del discorso di Matteo Darmian, ormai prossimo a legarsi al club nerazzurro con un contratto annuale più un altro opzionale. Un altro dossier aperto da Beppe Marotta e Piero Ausilio è quello relativo al futuro a lungo termine di Hakan Calhanoglu, con il quale in Viale della Liberazione contano di avere una serena contrattazione perché la soddisfazione di stare insieme è reciproca. A breve, infine, si avvieranno colloqui anche con l'entourage di Edin Dzeko, in scadenza a giugno. Lo riporta Sky Sport.