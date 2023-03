Se gli acciaccati più 'recenti' Milan Skriniar e Federico Dimarco stanno facendo notevoli progressi nel loro iter di recupero dai rispetti infortuni, tanto da poter tornare a disposizione di Simone Inzaghi già per il match di domenica sera contro il Lecce, per Joaquin Correa bisognerà attendere ancora un po' prima di rivederlo in campo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Tucu, che oggi ha svolto lavoro personalizzato, spera di tornare per Spezia-Inter di venerdì 10 marzo, quattro giorni prima della sfida di Champions contro il Porto.