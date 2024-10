Dopo i dubbi delle scorse ore, Simone Inzaghi ha deciso: sarà Piotr Zielinski a sostituire Hakan Calhanoglu nel derby d'Italia di questo pomeriggio a San Siro. L'ex Napoli, come già svelato da Sky (LEGGI QUI) nelle scorse ore, ha vinto il ballottaggio con Kristjan Asllani. Le motivazioni che hanno portato al sorpasso del polacco sull'italoalbanese sono da ricercare, come spiegato ieri dallo Stesso Inzaghi, nella condizione fisica del 21 dell'Inter.

Il centrocampista albanese durante l'allenamento di ieri ha difatti avvertito ancora un dolore al ginocchio, un fastidio che ha continuato a percepire pure nella giornata di oggi e che lo aveva già costretto ai box nello scorso turno con la Roma. Pur non trattandosi di nulla di grave, ecco il motivo per il quale Asllani partirà dalla panchina per evitare di correre inutili rischi.

