Le indiscrezioni sulla formazione dell'Inter anti-Juve che circolano da ieri trovano conferme questa mattina, a poche ore dal derby d'Italia: secondo Sky Sport, nel ballottaggio per sostituire Hakan Calhaniglu davanti alla difesa, Piotr Zielinski ha effettuato il sorpasso su Kristjan Asllani. Per il resto, nessuna sorpresa: Denzel Dumfries giocherà come quinto di destra al posto di Matteo Darmian.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!