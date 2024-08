Continua ad essere argomento caldo il futuro di Federico Chiesa, esubero di lusso della Juventus e oggetto dei desideri di molti club, tra i quali l'Inter. Si muovono parecchio le acque dell'attaccante bianconero, a quanto pare vicinissimo a lasciare l'Italia. Secondo le ultime indiscrezioni riferite da Gianluca Di Marzio nel corso di 'Calciomercato L'Originale' su Sky, è in corso una cena tra il direttore sportivo del club bianconero, Cristiano Giuntoli e Fali Ramadani, agente del giocatore.

Le due parti stanno lavorando per il passaggio del classe 1997 al Liverpool. Il club inglese ha aperto i contatti con la Vecchia Signora, ma come si legge su Gianlucadimarzio.com si tratta esclusivamente di contatti verbali. L'Inter osserva silenziosa a distanza.

