Federico Chiesa, come ormai noto da tutta l'estate, è fuori dal progetto Juventus targato Thiago Motta. Si è parlato anche di Inter, ma la pista estera sembra prendere corpo da qualche giorno. Direzione Barcellona? Secondo Sky Sport l'esterno bianconero aspetterà il club blaugrana ancora per un giorno, così da capire se gli spagnoli riusciranno a tesserarlo. Nelle ultime ore è spuntato anche il Liverpool. Il futuro all'estero, comunque, sembra sempre più probabile per Chiesa.

