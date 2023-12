L'Inter continua il suo pressing per Tajon Buchanan, l'esterno individuato per colmare il vuoto lasciato dall'infortunio di Juan Cuadrado. Come riportato da Sky Sport, il club nerazzurro sta trattando con il Bruges per trovare la formula giusta per portare a Milano quello che sarebbe il primo canadese in assoluto con la maglia dell'Inter. Il club ha l'accordo con il calciatore, si cerca invece l'intesa con il club belga soprattutto per quel che riguarda la formula dell'affare. Intanto il giocatore non è stato convocato per le ultime due gare di campionato.

Il Bruges chiede 10 milioni di euro, ma un'intesa sembra possibile. Serve chiudere a breve anche per evitare un possibile inserimento del Manchester City. Per il calciatore, che già si vede a Milano, è pronto un contratto quinquennale.