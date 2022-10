Arrivano direttamente da Appiano Gentile ulteriori ottime notizie per l'Inter. Secondo quanto confermato da SkySport24, infatti, dopo Romelu Lukaku, che corre verso la sua convocazione in vista dell'impegno di domani con il Viktoria Plzen, ben presto Simone Inzaghi potrebbe riavere anche Marcelo Brozovic: "Ci sono buone possibilità per il croato di recuperare per Inter-Sampdoria di sabato".

Per quanto riguarda invece la formazione di domani, in rampa di lancio per giocare dall'inizio ci sono Dzeko, Dumfries e Bastoni, fuori dai titolari a Firenze. A sinistra resta vivo il ballottaggio Dimarco-Gosens.