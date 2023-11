Per Benfica-Inter, gara valida per la quinta giornata del girone D di Champions League, Simone Inzaghi ha in mente di rivoluzionare quasi completamente la formazione che è scesa in campo a Torino contro la Juve domenica sera. Secondo quanto risulta a Sky Sport, potrebbero essere addirittura otto i cambi rispetto al derby d'Italia, con Francesco Acerbi, Stefan de Vrij e Matteo Darmian unici 'superstiti'. Spazio, quindi, tra i pali a Emil Audero, al suo esordio assoluto in nerazzurro, con Yann Bisseck che andrà ad occupare la casella lasciata libera da Darmian, che scalerà come quinto di destra al posto di Denzel Dumfries, rimasto a Milano perché affaticato. In mezzo riposano tutti i titolarissimi, che lasciano spazio a Davy Klaassen, Kristjan Asllani e Davide Frattesi; sulla corsia sinistra Carlos Augusto dà il cambio a Federico Dimarco. Davanti la ThuLa si siederà in panchina per guardare la coppia inedita Sanchez-Arnautovic.

