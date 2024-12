C'è un ballottaggio nella mente di Simone Inzaghi per la partita di lunedì sera contro la Lazio. Secondo Sky Sport, il tecnico nerazzurro pensa di adoperare Matteo Darmian nel terzetto di difesa e per questo motivo l'ex Manchester United contende una maglia da titolare a Yann Bisseck come braccetto a destra. Denzel Dumfries e Federico Dimarco si tengono quindi le corsie laterali.

