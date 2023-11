Marko Arnautovic offre segnali confortanti in prospettiva rientro: l'attaccante austriaco, riferisce Sky Sport, anche quest'oggi ha lavorato a parte ma a ritmi soddisfacenti. Possibile vederlo in gruppo anche solo parzialmente prima della fine della settimana, con l'obiettivo di tornare a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida di Champions League col Salisburgo. Juan Cuadrado invece lavora sempre a parte sempre per via dell’infiammazione al tendine, si vedrà prossima settimana.

