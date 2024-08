L'Inter continua a lavorare per Tomas Palacios. I recenti incontri e contatti tra il club nerazzurro, il Talleres e l'Independiente Rivadavia hanno portato ad un avvicinamento tra le società: ora, aggiorna Sky Sport, le parti stanno sistemando gli ultimi dettagli per chiudere l'operazione. L'offerta fatta partire da Milano, come noto, è di 6,5 milioni di euro di parte fissa che con i bonus (dei quali si sta discutendo) può arrivare fino ad un massimo di 11.

