Mentre Inter e Monza hanno sostanzialmente d'accordo per il prestito secco di Tomas Palacios, che dal canto suo deve ancora dare la sua risposta definitiva, dalla Germania arrivano sirene di distrazione per il difensore argentino.

Il classe 2001 si è preso 48 ore per riflettere e a inizio settimana prossima scioglierà la riserva, ma mentre il club di Viale della Liberazione spera nel suo trasferimento nella vicino Monza per un apprendistato di sei mesi che possa far crescere le sue molteplici qualità, dalla Germania è arrivata anche la notizia di un interessamento del Bayer Leverkusen. A renderlo noto è Sky Sport DE che parla di Palacios come uno dei profili più monitorati dal club guidato da Xabi Alonso per il ruolo di difensore centrale. Un disturbo che non dovrebbe mandare all'aria l'accordo tra nerazzurri e brianzoli, trattativa già in fase avanzata.

