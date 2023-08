Inter pronta alla partenza per Ferrara, dove questa sera affronterà l’Egnatia per l'ultima sfida amichevole prima del ritorno al campionato italiano, dunque del Monza, primo avversario della lista. Contro il club di Kategoria Superiore, massima divisione del campionato albanese, sarà la prima uscita per Emil Audero, pronto al debutto in nerazzurro. La squadra di Simone Inzaghi è in partenza per l'Emilia Romagna dalla stazione di Rho come mostrano le immagini di Sportitalia.

#Inter pronta a partire per Ferrara, dove affronterà l’Egnatia. Sarà una prima per #Audero, pronto al debutto in nerazzurro️@tvdellosport pic.twitter.com/xRK50RuCMe — GianluVisco (@GianluVisco) August 13, 2023

