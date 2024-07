Il Nantes continua ad essere interessato a Filip Stankovic, continuando così a fare concorrenza al Venezia. A confermare l'insistenza della formazione gialloverde è Sportitalia, che precisa come al momento non c’è accordo sulle condizioni del possibile trasferimento del portiere in Ligue 1, anche se i dialoghi per il portiere nell'ultima stagione alla Sampdoria proseguono. Ricordiamo che nelle ultime ore è arrivata dalla Francia la notizia dell'offerta da parte dell'Inter per un giovane dei Canaris, il difensore Nathan Zézé.

