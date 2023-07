Ancora un aggiornamento sul fronte Onana. Secondo Sportitalia il Manchester United avrebbe trovato l'intesa con l'Inter per chiudere la trattativa per l'acquisto del portiere camerunense. L'ex Ajax, obiettivo numero uno dei Red Devils, è ormai destinato al trasferimento in Premier League, specie dopo gli ultimi contatti tra i due club. Secondo SI la conference-call di questa sera tra inglesi e nerazzurri ha dato esito molto positivo al punto da lasciare presagire la fumata bianca imminente. Per l'addio del classe '96 è ora solo una questione di tempo.

