Dzeko resta, Dzeko va? L'altalena di indiscrezioni connesse al futuro del centravanti dell'Inter prosegue senza sosta. Sportitalia rivela che 48 ore fa è arrivata un'offerta ufficiale della Juventus per l'attaccante bosniaco, che ha respinto al mittente la proposta. I bianconeri stanno cercando con insistenza il vice Vlahovic e in cima alla lista c'era proprio il 'Cigno di Sarajevo'. Tra le alternative l'ex nerazzurro Marko Arnautovic, più volte ritenuto incedibile dalla dirigenza del Bologna. Ma in caso di offerta irrinunciabile di una big, ecco che l'austriaco potrebbe partire.