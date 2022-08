"Spezia in vantaggio sul Milan su Onana. Con l'aiuto dell'Inter". Questo quanto riportato oggi dal Secolo XIX nell'edizione di La Spezia. Secondo il quotidiano ligure, dunque, il centrocampista classe 2000 del Bordeaux potrebbe a sorpresa entrare a far parte della formazione di Gotti: "Da oltre una settimana lo Spezia tratta con la società francese e sembra aver trovato un'intesa, superando nella concorrenza lo stesso Milan - riporta TMW citando il Secolo XIX -. Lo Spezia, che sta cedendo Antiste al Sassuolo, sarebbe pronto a reinvestire il denaro incassato dai neroverdi proprio sul centrocampista e in questo momento avrebbe presentato un'offerta migliore rispetto a quella rossonera. Ma c'è di più. Regista occulto dell'operazione: l'Inter. Riccardo Pecini, da giorni è in contatto con Piero Ausilio".