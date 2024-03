Benjamin Pavard e Marcus Thuram dovrebbero tirare il fiato nell'amichevole di domani tra Francia e Cile. I due interisti, in campo da titolari nel test contro la Germania, viaggiano verso la panchina per l'appuntamento di Marsiglia, come riferisce RMC Sport.

Secondo l'emittente sono previsti diversi cambi di formazione per la partita contro la Roja: Mbappé e Tchouaméni dovrebbero essere confermati come titolari, mentre si rivedranno dal 1' i vari Maignan, Konaté, Clauss, Camavinga Giroud e Kolo Muani.

