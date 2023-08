L'Inter e il Bayern Monaco hanno chiuso la trattativa per Benjamin Pavard a 30 milioni più 2 di bonus: adesso manca solo il via libera dei bavaresi al francese per le consuete visite mediche che anticipano la firma sul contratto. E per questo step sono ore cruciali: secondo Repubblica, infatti, l'ok definitivo dei tedeschi potrebbe arrivare già in serata.

