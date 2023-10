La 'malattia' di Nicolò Fagioli non era un segreto in casa Juventus. Questo, almeno, quanto sostiene Repubblica: il quotidiano riferisce che due compagni di squadra del centrocampista erano a conoscenza delle vizio delle scommesse del classe 2001, "che a credere alle chat nelle mani della polizia scommettevano con lui - si legge -. La conoscevano alcuni suoi compagni di grande esperienza: agli atti ci sarebbero conversazioni tra Fagioli e Leonardo Bonucci sul tema scommesse. Ma nessuna prova che il difensore partecipasse alle puntate. Bonucci non era il solo, però. Sono in corso accertamenti su altri tesserati non calciatori che pure sembrerebbe conoscessero il vizio di Fagioli. Uno farebbe parte dello staff tecnico", ma Repubblica esclude che si tratti dell'allenatore Massimiliano Allegri.

