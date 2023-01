Difficile trovare qualcuno che spicca nella prestazione di ieri dell'Inter. Non si vede un 7, ad esempio, nelle pagelle della Gazzetta dello Sport. Arriva una sufficienza per Onana, De Vrij, Bastoni, Asllani, Gosens, Bellanova, Darmian. Salgono fino a 6,5 Dimarco, Dzeko, Acerbi e Martinez, ma ci sono anche i 5 per D'Ambrosio, Dumfries e Gagliardini, un 4,5 a Correa ("impalpabile") e il 5,5 di Mkhitaryan, oltre a quello per Simone Inzaghi.

Nel Parma, 7 per Sohm e qualche 6,5 per Bernabé, Vaqzuez, Juric, Osorio e il tecnico Pecchia.