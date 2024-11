Dal reportage pubblicato da Opta all’indomani della vittoria dell’Inter per 5-0 in casa del Verona emerge un dato che farà felici Simone Inzaghi e i nerazzurri. Secondo l'analisi della piattaforma specializzata in statistiche sportive, infatti, l'Inter oggi risulta la squadra migliore al mondo: i nerazzurri hanno detronizzato il Manchester City, rimasto in vetta alla classifica per oltre 600 giorni prima di precipitare a -2 dopo la pesante sconfitta incassata all’Etihad per mano del Tottenham, quinta consecutiva per i giganti di Guardiola. Il Liverpool, attualmente a pari punti con i campioni d’Italia, potrebbe però operare il sorpasso oggi battendo il Southampton.

