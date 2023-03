Manuel Lazzari è un nome che tornerà in orbita Inter in estate. Secondo i colleghi de Il Messaggero, è sempre forte il pressing del club nerazzurro sul laterale ex Spal, che potrebbe diventare argomento di discussione con Claudio Lotito nell'ambito della trattativa per il riscatto di Francesco Acerbi. Ci sarà tempo per parlarne, prima la squadra di Maurizio Sarri vuole conquistare un posto nella prossima Champions League.