Nacho Fernández ha deciso di terminare la propria avventura al Real Madrid e di sbarcare in MLS. Secondo quanto riportato dal quotidiano Marca il difensore spagnolo, accostato sul mercato all'Inter, ripartirà dagli Stati Uniti.

In questo finale di stagione il capitano dei Blancos proverà a vincere la sua ultima Champions League, in attesa del trionfo definitivo in Liga. Poi lascerà Madrid, la Spagna e l'Europa. L'Inter la scorsa estate era fortemente interessata a lui, poi la scelta di restare nel Real per un'altra stagione. Nacho avrebbe anche declinato offerte economiche più vantaggiose, come quelle dall'Arabia Saudita, pur di sbarcare in MLS.