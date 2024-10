Tenuto a riposo giovedì scorso a scopo precauzionale, Marcus Thuram potrebbe addirittura partire come titolare nell'undici della Nazionale francese che affronterà il Belgio domani sera. Tikus, che è tornato ad allenarsi regolarmente l'altro ieri dopo aver smaltito il problema alla caviglia toccata duro da Maripan in Inter-Torino, è una delle tre possibili novità di formazione, con Youssouf Fofana e Warren Zaire-Emery, che Didier Deschamps ha in mente di apportare alla squadra scesa in campo nel match vinto contro Israele. Lo riporta Le Parisien.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!