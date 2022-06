Alexis Sánchez è entusiasta all'idea di tornare al Barcellona, club che da ormai otto mesi ha messo in cima alla lista dei suoi desideri nonostante le varie opzioni sul tavolo, tra Liga, Premier League e Ligue 1. Il tutto, ovviamente, è sempre subordinato al suo addio all'Inter, questione che verrà sistemata dopo il 30 giugno prossimo. "Alexis ha tanti amici a Barcellona, ​​in squadra e in città. Ha anche una casa che frequenta regolarmente ogni volta che i suoi impegni glielo consentono", ha dichiarato a La Tercera un caro amico del calciatore, a conferma delle informazioni dei colleghi cileni.

Per tutti questi motivi, il Niño Maravilla spera di raggiungere un accordo per una stagione con opzione per la seconda andando incontro a livello economico al club catalano, come svelato da una fonte vicina alla trattativa: "Sánchez è anche disposto a fare un sacrificio finanziario per tornare al Barça. La squadra spagnola, però, non ha fatto nessuna mossa per il cileno, in attesa del suo definitivo addio dall'Inter".