Dzeko vice Vlahovic? È un'ipotesi che rilancia anche l'edizione odierna de La Stampa, spiegando che ad Allegri piacerebbe avere il bosniaco in rosa. Tutto, però, dipenderà dal gioco degli incastri che vede protagonista la dirigenza nerazzurra sul mercato, con gli affari Dybala e Lukaku che ogni giorno si scaldano sempre di più. Insomma, a livello teorico la Juventus è pronta a compiere il passo, ma prima occorre attendere quel che succederà dalle parti di Milano. Il quotidiano si sofferma sulle qualità di Dzeko, descrivendolo come "un campione esperto che ha l’identikit perfetto per un attacco in cui ora come ora l’unica certezza è Dusan Vlahovic".