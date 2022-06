La Stampa in edicola quest'oggi fa il punto sulla situazione di mercato attorno al difensore del Torino Gleison Bremer. Il quotidiano spiega che è anche nella lista del Milan in alternativa a Botman, e interessa pure a molte squadre specialmente in Premier League: Tottenham e Chelsea su tutte sarebbero pronte a far partire un'asta per il giocatore, che potrebbe portare il cartellino fino a 40 milioni. L'Inter è davanti a tutte ma ci sono anche gli occhi del Bayern Monaco.