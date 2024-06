Nonostante non abbia esercitato entro i tempi previsti il diritto di riscatto da 4 milioni di euro, il Cagliari non si rassegna a rinunciare a Gaetano Pio Oristanio, rientrato alla base Inter. La Nuova Sardegna, in tal senso, fa sapere che è in programma un nuovo incontro tra i due club per cercare di capire se è fattibile un ritorno del trequartista in rossoblu nella prossima stagione.

Oristanio, tra l'altro, è al centro di una discussione con il Venezia ed è tra i candidati a trasferirsi al Genoa come contropartita nell'operazione Josep Martinez.

