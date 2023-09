Serata di impegni per alcuni interisti nelle gare di qualificazioni ad Euro 2024. Come previsto, non gioca Yann Sommer nella sfida tra Svizzera e Andorra. Il portiere nerazzurro viene sostituito da Mvogo. Titolare inamovibile Marko Arnautovic nel 4-4-2 dell'Austria, impegnata a Stoccolma contro la Svezia. Arnautovic sarà affiancato da Gregoritsch.