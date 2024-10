Nuovo giro, nuova maglia da titolare con la sua nazionale per Mehdi Taremi. In attesa di avere più spazio con l'Inter, l'attaccante classe '92 continua a mettere benzina nelle gambe e con l'Iran parte titolare nel match dell'Azadi Stadium di Tehran contro il Qatar, nella gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 18.

