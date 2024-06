Triplice fischio sui campi europei del Gruppo D di questo Euro 2024 che arriva con colpo di scena finale regalato dall’Austria di Marko Arnautovic: gli austriaci battono 3-2 l’Olanda e si prendono di forza la prima posizione del girone scavalcando la Francia che si accontenta di un 1-1 con la Polonia.

Subito sfortunata la Nazionale olandese che trova la rete sbagliata al sesto minuto, con Malen che segna autogol e regala il vantaggio agli austriaci. Al 47esimo Gakpo mette in pari il risultato ma al 59esimo Schmid riporta in vantaggio la squadra di Rangnick. Al 75esimo l’Olanda tenta ancora di salvare il salvabile e trova il gol del 2-2 con Depay. All’80esimo Sabitzer riprende in mano la situazione e mette a segno il gol del 2-3 che vale la pole position. Resta in panchina Denzel Dumfries, gioca tutta la gara invece il connazionale De Vrij, solo 78 i minuti in campo per Marko Arnautovic, uscito per far posto a Gregoritsch.

Pareggia invece la Francia di Thuram e Pavard che dopo il gol di Kylian Mbappé, metto a segno al 56esimo, si lascia riacciuffare dalla Polonia, già eliminata dalla competizione, con il gol dal dischetto di Lewandowski. Sono rimasti in panchina i due interisti. In campo per tutto il match invece Piotr Zielinski.

