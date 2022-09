L'Argentina non si ferma più. L'Albiceleste batte 3-0 (Alvarez e doppietta del solito Messi) la Giamaica nell'amichevole della Red Bull Arena di Harrison e continua il suo avvicinamento senza macchia al Mondiale del Qatar. Per l'interista Lautaro, partito titolare, 56 minuti in campo prima del cambio con Messi e l'assist al bacio per Alvarez in occasione dell'1-0. L'altro nerazzurro, Correa, inserito da Scaloni al 79'. Nemmeno in panchina, invece, Dybala: il c.t. ha preferito non rischiare il giallorosso dopo il lieve infortunio.