Serata di riposo (almeno iniziale) per Kristjan Asllani, destinato alla panchina dopo le scelte del ct Reja per la sfida di Nations League tra Albania e Islanda in programma questa sera all'Air Albania Stadium di Tirana. Una buona notizia per Inzaghi in attesa del ritorno a Milano del classe 2002, principale indiziato a rimpiazzare la pesante assenza di Brozovic in Inter-Roma di sabato sera.