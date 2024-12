Ora che il 2024 sta per concludersi, è tempo di bilanci per molti contesti. E anche Il Sole 24 Ore propone un'ipotetica cerimonia degli Oscar per i club di Serie A che proprio in termini di bilanci si sono comportati meglio nella stagione scorsa. Sul podio, secondo il quotidiano economico-finanziario, si posizionano Napoli, Inter e Milan. In estrema sintesi, ecco le motivazioni:

Il Napoli, sotto la guida di Aurelio De Laurentiis, ha ottenuto il premio per gli utili più alti: 63 milioni di euro.

L’Inter, grazie anche al supporto di Oaktree, si è presa il vertice per il giro d’affari, toccando i 473 milioni.

Il Milan di RedBird, è stato riconosciuto per il miglior equilibrio tra ricavi (inclusi i guadagni da plusvalenze) e il costo del lavoro allargato, con un’incidenza del 54%, un dato che lo colloca tra i club più sani dal punto di vista economico, al pari della Lazio di Claudio Lotito.