Possibile asse di mercato tra Inter e Sampdoria, come testimonia la tappa di ieri nella sede nerazzurra del direttore sportivo blucerchiato Pietro Accardi (RILEGGI QUI).

Il Secolo XIX conferma il forte interesse dell'Inter per il baby difensore Giovanni Leoni, ma nell'incontro di ieri i doriani hanno ribadito il loro apprezzamento per Sebastiano Esposito (destinato all’Empoli) e per il fratello Francesco Pio, oltre che per il difensore Alessandro Fontanarosa e per l'esterno Mattia Zanotti, reduci dai prestiti con Cosenza e San Gallo.

