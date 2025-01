Non c'è solo la Roma sulle tracce di Davide Frattesi, giocatore che vorrebbe avere più spazio di quello che gli sta garantendo Simone Inzaghi all'Inter. Stando a quanto risulta ai colleghi de Il Mattino, anche il Napoli starebbe facendo un pensierino sull'ex centrocampista del Sassuolo, tanto che il ds Giovanni Manna avrebbe elaborato una controproposta rispetto al costo del cartellino fissato dai nerazzurri (50 milioni di euro): prestito con obbligo di riscatto e pagamento biennale. Una formula su cui le parti dovrebbero ragionare dal punto di vista economico, alla luce dell'ovvia distanza sul valore di mercato del ragazzo. Non è escluso che in caso di fumata grigia in questa sessione di mercato, gli azzurri possano tornare all’attacco in estate.

