Il Giorno dedica spazio alla suggestione di mercato legata a un possibile ritorno di Mauro Icardi all'Inter. Una prospettiva che ha spaccato i social, ma che oggi non trova riscontro nella realtà.

Come spiegato sul quotidiano, infatti, i dirigenti sono gli stessi della frattura avvenuta nel 2019: Marotta è l'ad, Ausilio il ds. Nessuno ha dimenticato la fascia da capitano tolta dopo le dichiarazioni della moglie-agente riguardanti anche le prove di alcuni compagni (Perisic ad esempio non la prese benissimo) e l'auto-esilio imposto dall'attaccante a sé stesso, che costrinse Spalletti a schierare Esposito e Merola a gara in corso con l'Eintracht.

In più Maurito guadagna 6 milioni netti l'anno, un ingaggio che se anche confermato e non alzato sarebbe da riconoscere senza gli effetti del Decreto Crescita, evaporati con l'inizio del 2024. Per un calciatore di 31 anni a febbraio che certo non verrebbe via gratis dal Galatasaray e che dovrebbe essere un complemento alla ThuLa più che un titolare.