Sta per arrivare il momento di Piotr Zielinski. Il polacco ormai ha messo alle spalle l'infortunio muscolare patito a Pisa e si appresta a fare il suo debutto ufficiale con la maglia dell'Inter.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, l'ex Napoli ha già messo nel mirino il Lecce: da oggi si allenerà con i compagni dopo due settimane di stop tra terapie e lavoro personalizzato. E così Inzaghi potrà contare anche su di lui per il secondo turno di campionato e il centrocampo sarà al completo.

Ieri ad Appiano, insieme a Zielinski, c'erano anche gli altri due infortunati Buchanan e De Vrij. Per il canadese serviranno ancora un paio di mesi prima di rivederlo in campo con gli altri, mentre per il neerlandese l'appuntamento con la prima convocazione in gare ufficiali è rinviata al match casalingo con l'Atalanta del prossimo 30 agosto.