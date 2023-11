Sfida sul campo e anche sul mercato tra Inter e Juventus, che domenica prossima si affronteranno a Torino in campionato. Per quanto riguarda il mercato, invece, il duello si sposta in particolare su due obiettivi: Zielinski del Napoli e Tiago Djaló del Lille. Entrambi i giocatori, peraltro, sono in scadenza con i rispettivi club e ancora non hanno firmato alcun tipo di rinnovo.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, il polacco, a meno di sorprese, andrà via a zero a luglio dal Napoli e Giuntoli spera di portarselo a Torino dopo l'esperienza comune in Campania. Ma occhio a Marotta, che ha già sondato con l'agente, Bartlomiej Bolek, la possibilità di andare a Milano: per lui sarebbe già pronto un ingaggio superiore ai 4 milioni di euro a stagione.

Anche su Tiago Djaló entrambi i club si dono mossi, ma l'Inter appare in pole: Ausilio e soci sarebbero a un passo dall'accordo, essendosi mossi molto tempo fa col portoghese.