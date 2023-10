"Siamo di nuovo e stabilmente tra i top club d’Europa: per i nostri tifosi e per entrare per sempre nella storia, lotteremo per la seconda stella. La strada da percorrere insieme è ancora lunga, la nostra ambizione non si ferma e quanto realizzato finora è il punto di partenza". Queste sono state alcune delle dichiarazioni rese ieri da Steven Zhang direttamente da Nanchino. Il presidente nerazzurro si è collegato con l'assemblea e - secondo la Gazzetta dello Sport - la sua attitudine è sembrata tutto fuorché quella di chi ha intenzioni di passare la mano.

Nessuna due diligence in corso, nessuna trattativa concreta di cessione del club: Zhang non vuole vendere e interlocutori in grado di accontentare la richiesta da 1,2 miliardi per l'Inter non si vedono all'orizzonte. Resta la scadenza del prestito con Oaktree del prossimo 20 maggio: cosa farà Steven? Per la rosea, già entro Natale verrà presa la decisione sul possibile rifinanziamento a tassi sostenibili, con Oaktree o con un nuovo soggetto.

