Nella diretta tra Steven Zhang e i giocatori dell'Inter, lanciata da Hakan Calhanoglu e a cui hanno partecipato anche diversi altri calciatori (Thuram, Barella, Dimarco, Lautaro, Dumfries) c'è stata una piccola rivelazione da parte del presidente. "Sta nascendo una collaborazione con un brand di orologi", ha detto il massimo dirigente. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport sarebbe il gruppo D1. Non è detto che non saranno proprio gli orologi color oro regalati ai giocatori per la seconda stella.