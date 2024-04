Un segnale: così la Gazzetta dello Sport interpreta il messaggio social di Steven Zhang dopo il successo di Udine. Il presidente nerazzurro, ancora in Cina, ha fatto l'alba per guardarsi la sua Inter e poi postare su Instagram l'immagine dell'esultanza finale con tanto di scritta "Amala". Ci siamo...

I nerazzurri sono vicini allo scudetto della seconda stella, settimo trofeo dell'era Suning. E Zhang non ha mai fatto mancare il suo apporto, anche in questo periodo di lontananza: non si perde una riunione e i contatti con dirigenza e tecnico sono quotidiani. Si sta impegnando personalmente per accrescere i ricavi, per il nuovo stadio e per la definizione della tournée che in estate riporterà la squadra in Cina.

E allora sotto con i preparativi per le celebrazioni della seconda stella, con la dirigenza che sta studiando una serie di iniziative per festeggiare un traguardo storico.