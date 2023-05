"In epoca social, una Instagram story vale più di mille parole: quella postata da Steven Zhang ieri, al fischio finale e con immancabili cuori nerazzurri, va oltre la semplice immagine. Significa presenza, vicinanza e pure un po’ di naturale gioia presidenziale". Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport, evidenziando la presenza del numero uno nerazzurro allo stadio Olimpico. Un atteggiamento che non è passato inosservato. "Un po’ perché in trasferta Zhang va raramente, ma quest’anno ci sta prendendo più gusto (era pure ad Empoli), e un po’ perché il suo arrivo a Roma non era annunciato. Il presidente, infatti, non ha volato con la squadra, ma ha aspettato l’ultimo momento e poi ha deciso il blitz: è arrivato ieri, a ridosso della partita", racconta la rosea. E ora vuole coronare il suo sogno più grande: raggiungere Istanbul.

