L'Inter si prepara alla seconda giornata di Champions League contro il Viktoria Plzen e Inzaghi pensa a qualche cambio di formazione. Secondo La Gazzetta dello Sport tornerà dal 1' Bastoni, mentre tra i pali si giocano una maglia Handanovic e Onana. Dubbi anche in attacco, dove Dzeko e Correa sono in ballottaggio per affiancare l'intoccabile Lautaro, e sulle fasce. "A sinistra si potrebbe rivedere Robin Gosens come contro il Bayern Monaco, a destra Denzel Dumfries potrebbe necessitare di riposo dopo un paio di prestazioni insufficienti. Nessuno però è chiamato fuori, da Matteo Darmian a Federico Dimarco fino a Raoul Bellanova", si legge.